AFAD Başkanı Okay Memiş, Samsun'da incelemelerde bulundu:

Memiş ve Samsun Valisi Orhan Tavlı, İlkadım ilçesinde sel suları nedeniyle çöken yolda incelemede bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memiş, Samsunlulara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verileri hemen AFAD olarak paylaştıklarını hatırlatan Memiş, "Özellikle Samsun için geçtiğimiz gün için 'turuncu' alarm verilmişti. Bu konuyu biz başta Sayın Valimiz olmak üzere kendileriyle paylaştık. AFAD İl Müdürlüğümüz ve diğer ekiplerimiz de kamuda bu tür afet öncesinde kimlerin sorumluluğu varsa bütün bu bilgiler paylaşıldı ve ona göre de gerekli tedbirleri aldık." dedi.

Samsun'da 36 saatte 170 kilogram yağış düştüğünü, bunun beklenmediğini ifade eden Memiş, yağışın beklenilen miktarın çok üstünde gerçekleştiğini "turuncu" alarm verilmesini gerektiren bir yağışla karşı karşıya kalındığını hatırlattı.

Önceden ikaz yapıldığı için Vali Orhan Tavlı koordinasyonunda çok ciddi tedbir alındığını ve herhangi bir can kaybı yaşanmadan bu süreci birlikte yönettiklerini ifade eden Memiş, 2 bine yakın personelin 600 iş makinesi ve araçla olaylara müdahale ettiğini bildirdi.

AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalanların tahliyesinin gerçekleştirildiğini dile getiren Memiş, bugün de hasar tespiti veya varsa zarar tespitlerini 61 ekip tarafından yapıldığını bildirdi.

Memiş, şu bilgileri verdi:

"Valiliğimizin planlamış olduğu sokak sokak, ilçe ilçe, mahalle mahalle, konut konut, iş yeri iş yeri geziyor ekiplerimiz, zararı tespit ediyorlar. Biz AFAD'la ilgili olan kısmını inşallah diğer kısımları da yine devletimiz, Cumhurbaşkanlığımız aracılığıyla ve Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla vatandaşlarımızın bu zararlarını karşılamaya gayret edeceğiz. Tabii bizim için en önemlisi can kaybının yaşanmamış olması. Alınan tedbirlerden dolayı ben Samsun Valimiz Orhan Tavlı Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum."

Kendisinin ekibiyle birlikte Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay gibi depremde zarar gören illerde olduğunu ve Hatay'dan Samsun'a hiç uyumadan yola çıktıklarını anlatan Memiş, "Samsun'a diye yola çıktık, maalesef Aksaray'da ve Nevşehir'de, haber aldık ki oradaki yaşanan sellerden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. O olayı yine AFAD'ımızın liderliğinde, oradaki ilgili valilerimizle koordine ettik. Aksaray'da bir vatandaşımız hayatını kaybetti, bir hanımefendi. Bir de 3 aylık bebek kayıp. Onu arama çalışmaları devam ediyor. Nevşehir'de de 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Trakya bölgesi için turuncu ikaz yapıldı

Memiş, Trakya bölgesi için uyarı verildiğine işaret ederek, "Özellikle Trakya bölgesinde ve Kırklareli ilinde turuncu alarm verilmiş durumda. Biz hem Vali Bey'e hem de yetkili kurumlara ilettik, teyakkuz halinde olmaları yönünde gerekli ikazları yaptık. Allah bu tür afetlerde daha iyi bir şekilde toplum olarak hep birlikte mücadele etmeyi bize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Aksaray'da da ikazda bulunduklarını aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Bir şeyi ifade etmek isterim. Mesela Aksaray'daki can kaybı o kadar ilginç ki, bizim ikazlarımıza rağmen vatandaş selin geldiğini görüyor. Debiyi, kendince çok yüksek olmadığını değerlendiriyor ama 20 santimlik bir debide bile insan hayatını kaybedebiliyor. O dengeyi kaybedince. 35 santimlik bir debi yüksekliğinde araçlar sele kapılıyor.

Şimdi o dünkü hadisede karşıdan karşıya araçla geçebileceğini düşünüyor vatandaşlarımız. Evet. Ancak maalesef sele kapıldılar ve hayatlarını kaybettiler. Yani bazen bu kadar ikaz etmemize rağmen bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Biz vatandaşlarımızdan yetkililerin, bizlerin ikazlarına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz."