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        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 07:27 Güncelleme: 05.09.2023 - 07:31
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        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Fatih Mahallesi'ndeki Büyük Park'ta kişi veya kişiler arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada bıçakla yaralanan N.S. (23), sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden N.S. buradaki işlemlerin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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