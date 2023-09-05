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        Samsun'da 1 kişinin bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli teslim oldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde parkta çıkan ve bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 08:38 Güncelleme: 05.09.2023 - 08:38
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        Samsun'da 1 kişinin bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli teslim oldu
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        Fatih Mahallesi'ndeki Büyük Park'ta İ.U. (17) ve O.Ç. (17) ile N.S. (23) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle İ.U, N.S’yi bıçakla ağır yaraladı.

        Yaralı, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaçan şüpheli ile yanında bulunan O.Ç, bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

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