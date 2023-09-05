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        Samsun'da ruhsatsız tabanca operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde ruhsatsız tabanca operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:55
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        Samsun'da ruhsatsız tabanca operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çarşamba ilçemizde bir otopark içerisinde bulunan araçta ve içindeki bir şahsın üzerinde, iki glock marka ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tabanca, 61 fişek ele geçirilmiş ve 2 şahıs yakalanmıştır." denildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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