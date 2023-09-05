Samsun'da ruhsatsız tabanca operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çarşamba ilçemizde bir otopark içerisinde bulunan araçta ve içindeki bir şahsın üzerinde, iki glock marka ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tabanca, 61 fişek ele geçirilmiş ve 2 şahıs yakalanmıştır." denildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.