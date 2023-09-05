Alaçam'da okullarda TYP kapsamında çalışacak personel için kura çekimi yapıldı
Alaçam Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışacak personel kurayla belirlendi.
Giriş: 05.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:20
Yeni eğitim öğretim yılında okullarda temizlik kadrosunda görev yapacak personel için noter huzurunda kura çekimi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.
Toplam 130 kişinin başvurduğu iş için kurayla 29 kişi belirlendi. İisimleri belirlenen kişilerin 11 Eylül'de işbaşı yapacakları belirtildi.
Kura çekimine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt ve Şube Müdürü Uğur Menekşe de katıldı.