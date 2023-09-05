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        Samsun'da ilkokula başlayan 2 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

        Samsun'un Canik ilçesinde belediye, ilkokula başlayacak 2 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:34 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:34
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        Samsun'da ilkokula başlayan 2 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği
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        Canik Belediyesi bu yıl ilçede okula başlayacak çocuklara destek sağlama kararı aldı.

        Bu kapsamda uyum eğitimine başlanan 55 ilkokuldaki 2 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye dağıtıldı.

        Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığının tüm Türkiye'de ücretsiz okul kitaplarını dağıttığını belirterek, belediye olarak da özellikle ilkokula başlayan çocuklara destek olmak istediklerini söyledi.

        Çanta ve içerisinde defter, silgi, kalem, sulu boya ve resim defteri olmak üzere bir ilkokul çocuğunun ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerini verdiklerini anlatan Sandıkçı hem aileleri hem de çocukları mutlu etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

        Kırtasiye desteği alan minik öğrenciler ise okula başladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

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