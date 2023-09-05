Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ankara-Samsun kara yolunun, yol bakım çalışmalarının devam ettiği tüneller mevkisindeki, tek şeritten trafiğin sağlandığı Boğaziçi Viyadüğü'nde, Ankara yönünden Samsun'a giden Alper K. (23) idaresindeki 19 ACJ 190 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Ö'nün (42) kullandığı 55 E 2321 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, viyadük korkuluklarına çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Orhun M. (23), Hüseyin G. (35) ve Salim İ. (39) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle trafik servis yolundan sağlandı.