Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara-Samsun kara yolunun, yol bakım çalışmalarının devam ettiği tüneller mevkisindeki, tek şeritten trafiğin sağlandığı Boğaziçi Viyadüğü'nde, Ankara yönünden Samsun'a giden Alper K. (23) idaresindeki 19 ACJ 190 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Ö'nün (42) kullandığı 55 E 2321 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, viyadük korkuluklarına çarparak durdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Orhun M. (23), Hüseyin G. (35) ve Salim İ. (39) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza nedeniyle trafik servis yolundan sağlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı

        Benzer Haberler

        Samsun'da ilkokula başlayan 2 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği
        Samsun'da ilkokula başlayan 2 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği
        TransAnatolia´da Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas etapları geçildi
        TransAnatolia´da Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas etapları geçildi
        Alaçam'da okullarda TYP kapsamında çalışacak personel için kura çekimi yapı...
        Alaçam'da okullarda TYP kapsamında çalışacak personel için kura çekimi yapı...
        Okulda maruz kaldığı zorbalığa karşı başladığı sporda dünya üçüncüsü oldu
        Okulda maruz kaldığı zorbalığa karşı başladığı sporda dünya üçüncüsü oldu
        2,5 metre boyundaki 141 kiloluk yayın balığı tezgahta
        2,5 metre boyundaki 141 kiloluk yayın balığı tezgahta
        Samsun'da ruhsatsız tabanca operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da ruhsatsız tabanca operasyonunda 2 şüpheli yakalandı