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        Samsun'da çiftçilere 220 bin renkli karnabahar fidesi dağıtıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Tarımsal Arazilerin Etkin Kullanımı Projesi (TAKEP) kapsamında 220 bin adet renkli karnabahar fidesi 11 çiftçiye dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:10
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        Samsun'da çiftçilere 220 bin renkli karnabahar fidesi dağıtıldı
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        Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle, renkli karnabahar fidesi aldıklarını söyledi.

        Alınan 220 bin renkli karnabahar fidesini 11 çiftçiye dağıtıldığını anlatan Aşçı, "Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne verdikleri katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize bereketli olsun." dedi.

        Projenin amacının renkli karnabaharı üreticiye tanıtmak ve üretimi yaygınlaştırmak olduğunu dile getiren Aşçı, hedeflerinin yurt içi tüketim ile ihracatı artırmak olduğunu sözlerine ekledi.

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