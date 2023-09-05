Havza'da bir kişi sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti Samsun'un Havza ilçesinde bir kişi, sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti.

Soner Çalışkan, Kazım Paşa Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde kaldırım üstünde bir miktar para buldu.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne haber veren Çalışkan, bulduğu 600 lirayı, tutanak karşılığında iş yerine gelen zabıta memurların teslim etti.

Zabıta memuru Önder Özkan, Çalışkan’a teşekkür ederek parayı teslim aldı.

Çalışkan, yaptığının bir insanlık görevi olduğunu vurgulayarak, "Bu para birinin ilaç veya faturaları için ayırmış olduğu para olabilir. İnşallah para kısa sürede sahibine ulaşır." dedi.

Zabıta ekipleri, paranın sahibine ulaşarak bulunan parayı teslim etti.

Parayı almak için Havza Belediyesi Zabıta Komiserliğine gelen Şükriye Aktürk, pazar alışverişi için çarşıya çıktığını ve çocuğunun çantasından bir şeyler almak istediği esnada parayı dalgınlıkla düşürdüğünü belirterek, "Parayı bularak teslim eden esnafımıza teşekkür ediyorum. Az çok demeden getirmiş ilgililere teslim etmiş. Ayrıca zabıta memurlarımıza ilgilerinden teşekkür ediyorum." dedi.