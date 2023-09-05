Samsun'da 1 kişinin bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Fatih Mahallesi'ndeki Büyük Park'ta dün gece yaşanan bıçaklı kavgada N.S. (23) ağır yaralandı.
Olay yerinden kaçan İ.U. (17) ve O.Ç. (17) daha sonra polise giderek teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.U. tutuklandı, O.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.