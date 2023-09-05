Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da takla atan cipteki 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde takla atan cipteki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:36 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da takla atan cipteki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe mevkisinde Yalçın A. idaresindeki 09 ABS 999 plakalı cip seyir halindeyken karşı şeride geçerek takla attı.

        Kazada sürücü Yalçın A. ile araçta bulunan Hatice A, Döndü E. ve Mehmet E. yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...

        Benzer Haberler

        Samsun'da kamyonun kasasından düşen orman işçisi yaralandı
        Samsun'da kamyonun kasasından düşen orman işçisi yaralandı
        Samsun'da yoldan çıkan tır ağaçlara çarparak durdu
        Samsun'da yoldan çıkan tır ağaçlara çarparak durdu
        Samsun'da 1 kişinin bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutu...
        Samsun'da 1 kişinin bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutu...
        Samsun Ticaret Borsası
        Samsun Ticaret Borsası
        Havza'da bir kişi sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti
        Havza'da bir kişi sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti
        Samsun'da çiftçilere 220 bin renkli karnabahar fidesi dağıtıldı
        Samsun'da çiftçilere 220 bin renkli karnabahar fidesi dağıtıldı