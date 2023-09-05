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        Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali 2023 Foto Maraton sonuçları açıklandı

        19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali" 2023 Foto Maraton'da sonuçlar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:38 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:38
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        Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali 2023 Foto Maraton sonuçları açıklandı
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        Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu temsilcisi Yaşar Ali Dursun, fotoğraf sanatçıları Güngör Çınar, Abdullah Sezgin, Vedat Soğukpınar ve Egemen Umut Şen ile belediye temsilcileri Mahmut Bilgen ve Murathan Yıldırım’dan oluşan seçici kurul toplanarak yarışmaya katılan fotoğraf sanatçılarının eserlerini değerlendirdi.

        Fotoğraf yarışmasında birinciliği Yusuf Kılınç, “Keremin Mutluluğu” adlı fotoğrafı ile kazanarak altın madalya ve 8 bin lira ödül aldı. İkinciliği alan Serdar Küçük, “Yağmur Altında” adlı fotoğrafı ile gümüş madalya ve 6 bin lira, üçüncülüğü alan Emin Kınay ise “Cam Güzeli” adlı fotoğrafla bronz madalya ve 4 bin lira ödül kazandı.

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