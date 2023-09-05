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        Çarşamba Belediyesinin eğitim desteği sürüyor

        Çarşamba Belediyesi eğitime yaptığı destekler ile hem öğrencilerin hem de velilerin yanında olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:44 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:44
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        Çarşamba Belediyesinin eğitim desteği sürüyor
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        2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi bin öğrencinin kırtasiye gereçlerini karşılayan Çarşamba Belediyesi, ilçedeki okulların bakım ve çevre düzenlemesini de gerçekleştirdi.

        Ayrıca, okula yeni başlayan uyum sürecindeki öğrencilere Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğunun hazırlamış olduğu “İbiş Okula Başlıyor” isimli oyun da sergileniyor.

        Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Öğrencilerimiz okuluna mutlu dönsünler, velilerimize de biraz katkımız olsun diye kırtasiye setlerimizi hazırladık. Okullarımızda çevre düzenlemelerini gerçekleştirdik, tiyatro topluluğumuzun hazırladığı “İbiş Okula Başlıyor” tiyatro oyunu ile öğrencilerimizi karşılıyoruz” dedi.

        Doğan, “Eğitim yuvalarımızı öğrencilerimiz için hazırlamayı sürdürüyoruz. İlçemizdeki ilkokullarda çevre temizliği, budama, ot biçme ve yıkama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız en iyi şartlarda, en temiz okullarda eğitim görmeyi hak ediyorlar.” diye konuştu.

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