Çarşamba'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Orta Mahalle Atatürk Bulvarı’nda Ayhan Ş.’ye ait evde elektrik tesisatından yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürürken, evde bulunan ve dumandan etkilenen Emine Ş. ise sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bina içerisine bulunan iki çocuk da itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak uzaklaştırıldı.