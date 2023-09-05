Bafra Ziraat Odası'na 2 sarmal vinç verildi

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen ve Samsun Büyükşehir Beledisi (SBB) ile birlikte yürütülen tarımsal projeler kapsamında 2 sarmal vincin devir teslim töreni yapıldı.

Proje hakkında bilgi veren SBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Kormaz, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun’un 17 ilçesinde Samsun tarımının gelişmesi, kalkınması daha öteye taşınması anlamında, pek çok projeyi yürütmekteyiz. Başkanımızın vizyonu doğrultusunda müdavim projeler içerisinde, Bafra’dan bize gelen talepler üzerine sarmal vinçleri teslim ediyoruz" dedi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ise "Çiftçilerimizin çeltik hasadı zamanında döver biçerlerin çamurda kaldıklarından dolayı, kurtarıcı makinelere büyük rakamlar verilerek çamurdan çıkarılıyordu. İhtiyaç doğrultusunda gündeme getirdik. DOKAP Daire Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e tüm çiftçilerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Tosuner, sarmal vinçten, 19 Mayıs ve Alaçam başta olmak üzere yakın ilçelerin yararlanacağını dile getirdi.