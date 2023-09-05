Samsun'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Barış Bayram Korkmaz (21) yönetimindeki 37 BG 522 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi mevkisinde Arif Mete’nin (79) kullandığı bisikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan sürücüler sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Motosiklet sürücüsüne sürücü belgesinin yetersizliğinden idari para cezası uygulandı.