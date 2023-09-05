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        Ladik'i kadınlar temizliyor

        Samsun'un Ladik ilçesinde sokaklar kadınlar tarafından temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 21:27 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:27
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        Ladik'i kadınlar temizliyor
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        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, "İhtiyaçlı ailelerden başvuru yapan bacılarımıza ücret karşılığında ilçe merkezinin temizliğini emanet ettik. Kadının elinin değdiği her yerde güzellik vardır. Temizlik vardır, bereket vardır. İlçemizi pırıl pırıl yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        Kadınların temizlik yaptığı alanlarda incelemerde bulunan Topal, çalışanlara teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

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