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        TKDK'den 13. başvuru çağrı ilanı

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD 2 Programı kapsamında 13. başvuru çağrı ilanına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:04
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        TKDK'den 13. başvuru çağrı ilanı
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, TKDK 13. başvuru çağrı ilanının proje kabullerinin, hayvancılık sektöründe 4 Eylül'de başlayıp 28 Eylül'e kadar, et, süt, meyve ve sebze işleme sektöründe 18 Eylül'de başlayıp 12 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi.

        Açıklamada, verilen desteğin geri ödemesiz olduğu vurgulanarak, çağrı ilanı kapsamında et, süt ve yumurta üreten hayvancılık işletmeleriyle yine et-süt-kanatlı eti işleme, süt toplama merkezleri, balıkçılık ve su ürünleri ile meyve-sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması başlıklarında 20 milyon avro desteğin yatırımcılarla buluşturulacağı,Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği eş finansmanı kapsamında, IPARD Programı vasıtasıyla verilen desteğin, "Kamu Katkısı" adı altında, desteğe hak kazanan yatırımcılara geri ödemesiz olarak kullandırılacağı aktarıldı.

        Belirtilen hibe oranlarının yanı sıra, desteklenen yatırımların vergilerden de muaf olacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar olarak ifade edilen hayvancılık tesisleri için destek oranı yüzde 60-80 olup başvurular 4-28 Eylül 2023 tarihlerinde, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar olarak ifade edilen tarımsal ve gıda sanayi tesisleri için ise destek oranı yüzde 50-60 olup başvurular 18 Eylül-12 Ekim 2003 tarihlerinde, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğüne yapılabilecektir. Belirtilen hibe oranlarının yanı sıra, desteklenen yatırımlar KDV, ÖTV, gümrük vergisi, gelir vergisi ve kurumlar vergisinden de muaf olacağından ekonomik olarak önemli bir fırsat barındırmaktadır."

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