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        Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı görevine başladı

        Van'ın Gürpınar Kaymakamı iken Alaçam Kaymakamlığına atanan Fatih Kayabaşı, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:56 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:57
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        Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı görevine başladı
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        Alınan bilgiye göre, 1990 Karabük doğumlu Kayabaşı, ilk ve orta öğrenimini Karabük'te tamamladıktan sonra 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

        Bir süre Maliye Bakanlığında vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan Kayabaşı, 2015 yılında Karabük Kaymakam Adayı olarak mesleğe girdi. Sakarya'nın Söğütlü ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesinde refiklik stajını, İstanbul'da Mülkiye teftiş stajını tamamlayan Kayabaşı, Giresun Çanakçı ilçesinde kaymakam vekilliği yaptıktan sonra yurt dışı stajı için gönderildiği İspanya'nın Madrid Complutense Üniversitesi'nde İspanyolca dil eğitimi aldı.

        Kastamonu Küre ve Şenpazar ilçelerinde görev yaptıktan sonra üç yıldır Van Gürpınar Kaymakamı iken son çıkan kararname ile Alaçam Kaymakamlığına atanan Fatih Kayabaşı, ilçedeki görevine başladı.

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