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        Samsun'da akaryakıt tankerine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:07
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        Samsun'da akaryakıt tankerine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mustafa Ş'nin kullandığı 55 BAY 37 plakalı otomobil, Mahmutlu mevkisinde aynı yönde giden Ümit Ş. idaresindeki 60 RA 622 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

        Kazada, otomobil sürücü ile yanındaki Sevinç Usta ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Sevinç Usta, kaldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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