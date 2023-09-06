Samsun'da selden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek veriliyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 3 Eylül Pazar günü meydana gelen sel ve su baskınlarında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilk andan itibaren tahliye, kurtarma ve temizlik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerimizde kaymakamlıklar ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla işbirliği içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında, Canik'te 73, İlkadım'da 89, Atakum ve Çarşamba'da 30 hane ve Canik ilçesinde 23 iş yeri ile görüşme yapılmıştır.

Ayrıca, Çarşamba ilçemizde 125 ve Tekkeköy ilçemizde 65 mevsimlik tarım işçisi ile görüşme yapılmış, görüşülen ailelerin ihtiyaç tespiti yapılarak gerekli rehberlik ve yönlendirmelerde bulunulmuş, aynı zamanda psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. İlkadım ilçemizde ise tespit edilen 3 ailenin sosyal ve ekonomik destek hizmetinden faydalandırılması yönünde işlem başlatılmıştır."

Ailelerin ihtiyaç tespiti, yönlendirme ve rehberlik çalışmalarının yanı sıra psikososyal destek hizmeti sunulduğu vurgulanan açıklamada, engelli bireyi olduğu tespit edilen bir ailenin engelli evde bakım hizmeti konusunda işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı olarak 8 araç ve 48 personelden oluşan psikososyal destek çalışma grubumuz tarafından bu süreçte toplam 241 hane ve 478 kişiye hizmet sunulmuştur." bilgisine yer verildi.