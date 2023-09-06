Samsun'da trafik ekipleri denetim yaptı
Samsun'un Bafra ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, takograf ve belge denetimi yaptı.
Ölümlü kazaların en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada 286 araç ve sürücüleri kontrol edildi.
35 araç sürücüsüne kurallara uymadıkları için 35 bin 339 lira cezai işlem uygulandı.
Trafik ekiplerinin, can ve mal güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek için kontrolleri aralıksız devam ettireceği bildirildi.