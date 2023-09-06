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        Samsun'da cenaze namazında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze namazında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 21:17 Güncelleme: 06.09.2023 - 21:17
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        Samsun'da cenaze namazında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Demirli Mahallesi Merkez Camisi'ne vefat eden bir kişinin cenaze namazını kılmak için gelen Ömür Kahraman, çıkan silahlı kavgada ayağından yaralandı.

        İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Kahraman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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