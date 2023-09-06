Bafra Belediye Başkanı Kılıç, taş ocağını inceledi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye koordinasyonunda üretimi canlandırmak ve dışa bağımlılığın önüne geçmek için kurulan ve ilçenin yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarında büyük payı üstlenen Elmacık Taş Ocağı, konkasör tesisi, elek tesisi ile beton santrali bölgelerini ve ilçeye kazandırılacak olan proje alanlarını belediye meclis üyeleri ile inceledi.

Kontrol sırasında konuşan Kılıç; “Baframızın 50 yıllık geleceğini inşa eden tesislerimizde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. Bu tesislerimizde 118 kırsal ve 21 merkez olmak üzere toplamda 139 mahallesi bulunan Baframızın üst yapısını yeniliyor, yarınlarımızı garanti altına alıyoruz.” dedi.

Faaliyet gösteren tesisler hakkında ‘Günü kurtarmak değil geleceğe yatırım’ ifadesini kullanan Hamit Kılıç, "Taş ocağı, konkasör, beton santrali ve elek tesisimizde yürütülen çalışmalar sayesinde ilçemize ekonomik, dayanıklı, uzun ömürlü, çevre dostu ve tamamen doğal malzemeden üretilen sıkıştırılmış beton yolları kazandırıyoruz. Birçok artısı bulunan beton yol çalışmalarımızla Baframızın yarınlarına hizmet ediyor, yarınlarımıza yatırım yapıyoruz.”

Başkan Kılıç, “Bafra’mızın üst yapısına önemli katkı sunduğumuz konkasör tesisimizde yürütülen çalışmalar 3 aşamada gerçekleştiriliyor. Ham malzeme ilk olarak 90 santimlik besleme açıklığına ve saatte 100-150 ton kapasiteye sahip olan çeneli kırıcı işleminden geçiyor. Ardından 110 santimlik besleme açıklığına, saatlik 150-180 ton kapasiteye sahip olan sekonder kırıcı işlemine geçiliyor ve bantlar yardımıyla son aşamaya aktarılıyor. Son aşamada ise, 5 farklı malzeme üretebilen ve saatlik 150-180 ton kapasiteye sahip elek kısmında istenilen boyut elde ediliyor ve çıkarılan nihai ürün temel-alt malzemesi olarak ister beton, ister asfalt isterse de parke taşı tesisinde kum ve mıcır olarak kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Belediye meclis üyeleri ile belediye koordinasyonunda hizmet veren tesisleri inceleyen Başkan Kılıç, ardından yeni yerine taşınan Kademe ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışma alanı, orta ölçekli sanayi sitesi proje alanı, tır parkı, millet bahçesi ve çocuk trafik eğitim parkı alanlarını inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.