Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kına gecesinde başına kurşun isabet eden kişi ağır yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesinde başına kurşun isabet eden kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 08:32 Güncelleme: 07.09.2023 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kına gecesinde başına kurşun isabet eden kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Koruluk Mahallesi'nde kına gecesinde, düğün sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Ş’nin (55) başına kurşun isabet etti.

        Araçla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Mehmet Ş'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Trabzonspor'dan Pepe bombası!
        Trabzonspor'dan Pepe bombası!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Samsun'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Samsun'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, taş ocağını inceledi
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, taş ocağını inceledi
        Samsun'da cenaze namazında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da cenaze namazında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsunspor, Fransız futbolcu Flavien Tait'i renklerine bağladı
        Samsunspor, Fransız futbolcu Flavien Tait'i renklerine bağladı
        Samsun'da trafik ekipleri denetim yaptı
        Samsun'da trafik ekipleri denetim yaptı
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'daki sele ilişkin açıklamalarda bu...
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'daki sele ilişkin açıklamalarda bu...