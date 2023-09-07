MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Alaçam Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret etti
MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve beraberindekiler, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar'ı ziyaret etti.
Bir süre önce MHP İl Başkanlığına atanan Mucur, makamında görüştüğü Acar'dan ilçe hakkında bilgi aldı.
Belediye Başkanı İlyas Acar, Mucur ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Ziyarette Acar'a, MHP İlçe Başkanı Orhan Sancak, Kamu-Sen Samsun İl Başkanı Ahmet Keskin,Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Güngör Bağ, Türk Sağlık-Sen İl Başkanı Gökhan Şahin de eşlik etti.