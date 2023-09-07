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        Havza Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışmalarına devam ediyor

        Havza Belediyesi tarafından kırsal mahallerde başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:26
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        Havza Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışmalarına devam ediyor
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        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir devam eden Yeşilalan Mahallesi ve yerleşkelerinin bağlantı yolu satıh kaplama asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Özdemir, 2023 yılı çalışma programı dahilinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Dereköy, Kale, Kamlık, Demiryurt ve Güvercinlik mahalle içi ve Kamlık, Beyköy mahalleleri bağlantı yolu satıh kaplama asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Çalışma programımız kapsamında Yeşilalan Mahallesi ve çevresinde çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız yağış sezonu başlamadın çalışma programımıza tamamlamak. Tüm gayretimiz ve çabamız Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde kırsal mahallelerimizde yaşam standartlarını yükseltmek. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

        Yeşilalan Mahallesi Muhtarı Şerif Altınışık yapılan yol çalışmalarından ötürü Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür ederek, "Mahallemize bağlı yerleşkelerin bağlantı yolları, yapılan çalışma ile daha kullanışlı ve güvenli hale geldi. Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine gayretleri ve çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin." dedi.

        Yol çalışmaları tamamlanan Demiryurt Mahallesi'nin sakinleri de çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi.

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