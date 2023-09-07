Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da düğünde bir kişinin ölümüne sebep olan firari şüpheli teslim oldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde geçen hafta düğünde silahla havaya ateş ederken başından vurduğu kişinin ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da düğünde bir kişinin ölümüne sebep olan firari şüpheli teslim oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karpuzlu Mahallesi'nde 2 Eylül'de yapılan düğün sırasında havaya ateş ederken yanındaki Ömer Yılmaz'ı (34) başından vurarak ölümüne sebep olan ve olay sonrası kaçan Tuncay K, gece Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

        İşlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Turist akınına 'giriş ücretli' çözüm
        Turist akınına 'giriş ücretli' çözüm
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!

        Benzer Haberler

        Havza Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışmalarına devam ediyor
        Havza Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışmalarına devam ediyor
        Kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi
        Kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi
        Göçe yetişemeyen leylekler, deltada yaşamlarını sürdürüyor
        Göçe yetişemeyen leylekler, deltada yaşamlarını sürdürüyor
        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Alaçam Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret...
        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Alaçam Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret...
        Samsun'da bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı
        Samsun'da bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı
        GÜNCELLEME - Samsun'da kına gecesinde başına kurşun isabet eden gelinin bab...
        GÜNCELLEME - Samsun'da kına gecesinde başına kurşun isabet eden gelinin bab...