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        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da kına gecesinde başına kurşun isabet eden gelinin babası öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesinde başına maganda kurşunu isabet eden kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 08:32 Güncelleme: 07.09.2023 - 08:32
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        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da kına gecesinde başına kurşun isabet eden gelinin babası öldü
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        Koruluk Mahallesi'nde dün gece düzenlenen kına gecesinde, silahlarla havaya açılan ateş sırasında gelinin babası Mehmet Şahin'in (55) başına kurşun isabet etti.

        Araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Şahin, hayatını kaybetti.

        Olay yeri incelemesinde kına gecesi alanında farklı silahlara ait çok sayıda boş kovan bulunduğu belirtildi.

        Şüpheli E.Ö, jandarma tarafından aynı mahallede gözaltına alındı.

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