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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:56 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:56
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı
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        Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 07 Eylül Perşembe günü kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 33 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, "21 yıl 6 ay hırsızlık suçundan 1 kişi, 8 yıl 9 ay uyuşturucu ticareti suçundan 1 kişi, 6 yıl 6 ay uyuşturucu ticareti suçundan 1 kişi, 5 yıl 5 ay silahla yağma suçundan 1 kişi ile 4 yıl 2 ay dolandırıcılık suçundan 1 kişi, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 33 şahıs yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." değerlendirmesinde bulundu.

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