Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.
Giriş: 08.09.2023 - 02:48 Güncelleme: 08.09.2023 - 02:56
Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'ndaki eğlence merkezinin önünde B.Ö. ile K.B. tartışma yaşadı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.Ö, K.B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı K.B. hastaneye kaldırılırken, polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.