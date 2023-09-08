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        Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 02:48 Güncelleme: 08.09.2023 - 02:56
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        Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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        Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'ndaki eğlence merkezinin önünde B.Ö. ile K.B. tartışma yaşadı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.Ö, K.B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı K.B. hastaneye kaldırılırken, polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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