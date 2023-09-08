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        Samsun'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi sırtından bıçakla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 02:50 Güncelleme: 08.09.2023 - 02:56
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        Samsun'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı
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        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece Kavakpınar Mahallesi Tosköy Kavşağı'nda E.Ç'yi sırtından bıçaklayarak kaçan F.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, zanlıyı ilçe merkezinde düzenledikleri operasyonda yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen E.Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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