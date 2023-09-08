Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Alaçam'a atanan ve görevine başlayan Kayabaşı, kamu kurum ve kuruluşları amirleri ile tanışma ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Kaymakam Kayabaşı yaptığı açıklamada, "Alaçam'a hizmet etmek adına elimizden gelen gayreti göstererek, birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışacağız" dedi.

Fatih Kayabaşı, kurum ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ve pazar esnafını da ziyaret etti. İlçe halkı ile tanışıp onlarla sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi.