Genç karate şampiyonu Ladik Belediye Başkanını ziyaret etti Türkiye yıldızlar karate şampiyonasında 47 kilogramda birinci olan Şuayip Kayra Demet, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ı ziyaret etti.

Deniz'lide bahar döneminde düzenlenen Türkiye Yıldızlar ve Karate Şampiyonasında 47 kilogramda birinci olan, Karadağ'da düzenlenen 27. Balkan Karate Şampiyonasında ise üçüncü olan Demet, milli takım kampı sonrası memleketi Ladik'e geldi.

Şampiyon Demet, babası Kamil Demet ile birlikte Belediye Başkanı Topal'ı da ziyaret etti.

Başkan Adnan Topal, "Milli sporcumuzu tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Bu şanlı bayrağın altında daha nice başarılar temenni ediyorum. Yolu ve bahtı açık olsun" dedi.

Şuayip Kayra Demet ise hedefinin dünya şampiyoluğu olduğunu belirterek milli takımdaki çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.