Havza'da Genç Kızılay gönüllülerine bağımlılık eğitimi

Havza Yerel Eylem Gurubu Derneği toplantı salonunda düzenlenen eğitimde Yeşilay Amasya Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Yasin Arkan katılımcılara bağımlılık, alkol, tütün, kumar, teknoloji, madde, bağımlılık kriterleri, bağımlılığın zararları ile bağımlılıkla mücadele konularında bilgi verdi.

Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu, eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, "Genç Kızılay Şubesi olarak amacımız topluma fayda sağlamak. Bu maksat ile Yeşilay ve diğer kurumlarımız ile olan işbirliği çalışmalarımıza artarak devam edecek. Bu gün burada aldığımız eğitim ile Genç Kızılay gönüllüleri olarak bağımlılık ile mücadelede Yeşilay’ın mücadelesine destek vereceğiz." dedi.