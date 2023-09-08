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        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:36
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        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Koordinasyon ve sınırlı alanda oyun ile devam eden idmanda futbolcular, şut çalışması yaptı.

        Antrenmanda yeni transfer Fransız oyuncu Flavien Tait de yer alırken, sakatlıkları devam eden Taylan Antalyalı ve Olivier Ntcham yer almadı.

        Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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