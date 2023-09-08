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        Samsun'da kızının kına gecesinde vurulan baba toprağa verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde kızının kına gecesinde havaya ateş edilmesi sonucu ölen baba toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:06
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        Samsun'da kızının kına gecesinde vurulan baba toprağa verildi
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        Koruluk Mahallesi'nde 6 Eylül'de düzenlenen kına gecesinde, başına kurşun isabet eden gelinin babası Mehmet Şahin (55) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Şahin'in cenazesi, Koruluk Camii’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

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