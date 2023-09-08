Samsun'da çıkan kavgada mahalle bekçisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde asker uğurlama töreninde çıkan kavgada tarafları ayırmaya çalışan çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi'ndeki bıçaklama olayından sonra kaçan zanlı M.G'yi (17) gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çarşamba ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde 3 gün önce izin gününde asker eğlencesine giden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçisi A.A, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanmıştı.