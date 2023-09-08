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        GÜNCELLEME - Samsun'da kına gecesinde gelinin babasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, kına gecesinde havaya ateş açtığı sırada gelinin babasını başından vurarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:53
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        GÜNCELLEME - Samsun'da kına gecesinde gelinin babasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı
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        Tespitler ve şahitlerin ifadesi sonrası dün gözaltına alınan şüpheli E.Ö'nün İlçe Jandarma'daki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Koruluk Mahallesi'nde 6 Eylül'de düzenlenen kına gecesinde, başına kurşun isabet eden gelinin babası Mehmet Şahin (55) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olay yeri incelemesinde farklı silahlara ait çok sayıda boş kovan bulan jandarma ekipleri, tespitler ve şahitlerin ifadesi sonrası E.Ö'yü dün gözaltına almıştı.

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