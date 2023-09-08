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        Alaçam'da asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı öncesi asayiş ve trafik tedbirlerine yönelik toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:55 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:55
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        Alaçam'da asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı
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        Kaymakam Fatih Kayabaşı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt , Devlet Hastanesi Başhekimi Radi Şen, Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Tansu Özbaysal ve ilgili amir ve yöneticiler katıldı.

        Toplantıda, trafik tedbirleri kapsamında ilçede bulunan okulların çevresinde alınan güvenlik önlemleri, okul çevresi denetimleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimleri, okul servis araçlarının denetimi hakkında bilgiler verildi.

        Ayrıca, okullarda alınan güvenlik önlemlerinin, uygulanacak tedbirlere yönelik planlamalar yapıldı.

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