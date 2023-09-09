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        Çarşamba'da 24 bin 989 öğrenci eğitime başlayacak

        Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılının okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 08:35 Güncelleme: 09.09.2023 - 08:35
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        Çarşamba'da 24 bin 989 öğrenci eğitime başlayacak
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        Çarşamba ilçesinde tüm okullarda eğitim-öğretim için hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Özdemir, “Yaz tatili boyunca ilk ve ortaöğretim öğrencilerimizin rahat bir ortamda eğitim görmesi adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Pazartesi günü itibariyle uyum haftası ile alakalı olarak okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz eğitimlerine başladı. Bu pazartesi günü itibariyle de tüm öğrencilerimiz eğitim-öğretimine başlayacak. Bununla alakalı olarak yaz sezonu boyunca okul idarelerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte tüm çalışmalarımızı Çarşamba Belediyemizin desteği ile yaptık ve şu an tüm okullarımız eğitim-öğretime hazır. Öğretmenlerimiz de çocukları ile buluşmak için sabırsızlanıyor. İnşallah hep birlikte öğrencilerimizin il seviyesinde başarılı olduğu bir yıl geçireceğiz” dedi.

        Çarşamba ilçesinde toplam 101 okulda eğitim-öğretim verildiği kaydeden Mustafa Özdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        “Çarşamba ilçemizde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde olmak üzere devlet ve özel 101 okulumuzda 24 bin 989 öğrencimiz eğitim-öğretime başlayacak ve idareler hariç 1900 öğretmenimiz çocuklarımıza eğitim vererek gelecekleri için hazırlayacaklar. Ayrıca tüm çocuklarımızın güvenliği için tüm okullarımızda güvenlik unsurları da mevcut. Biz Çarşamba ilçesi olarak çocuklarımızın eğitimde Samsun’da en iyi seviyede olması adına bugüne kadar mücadele ettik ve başarılar da elde ettik. Bundan sonra da aynı kararlıkla çalışmalarımız devam edecek. Tüm eğitim camiasında güzel bir yıl olmasını diliyoruz.”

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