Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası sona erdi

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Voleybol Halk Turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 08:44 Güncelleme: 09.09.2023 - 08:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ve 12 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Ekmek Spor’u 3-0 yenen Kolsuzlar Spor şampiyon oldu.

        Final maçı sonrası dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri, Havza İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Akif Eraslan, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer tarafından verildi.

        Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Büşra Dağdelen’e ise madalyasını Samsun Voleybol İl Temsilcisi Özben Kırca verdi.

        Kaymakam Cengiz Nayman, turnuva ile birlikteliğin amaçlandığını belirterek, “Tüm katılımcılarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada amacımız sportif başarıdan daha çok birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek. Gençlerimize güzel bir örnek olmak istedik. İnşallah bunu en güzel şekilde de başardık.” dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri öldü
        Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri öldü
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü
        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü
        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
        Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi

        Benzer Haberler

        Çarşamba'da 24 bin 989 öğrenci eğitime başlayacak
        Çarşamba'da 24 bin 989 öğrenci eğitime başlayacak
        Alaçam'da asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı
        Alaçam'da asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı
        GÜNCELLEME - Samsun'da kına gecesinde gelinin babasının ölümüne sebep olan...
        GÜNCELLEME - Samsun'da kına gecesinde gelinin babasının ölümüne sebep olan...
        Samsun'da 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin yakalanan 4 kişiden biri...
        Samsun'da 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin yakalanan 4 kişiden biri...
        (GÜNCELLEME) Samsun'da bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı
        (GÜNCELLEME) Samsun'da bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı
        Samsun'da çıkan kavgada mahalle bekçisini bıçakla yaralayan zanlı tutukland...
        Samsun'da çıkan kavgada mahalle bekçisini bıçakla yaralayan zanlı tutukland...