Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası sona erdi

Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ve 12 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Ekmek Spor’u 3-0 yenen Kolsuzlar Spor şampiyon oldu.

Final maçı sonrası dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri, Havza İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Akif Eraslan, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer tarafından verildi.

Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Büşra Dağdelen’e ise madalyasını Samsun Voleybol İl Temsilcisi Özben Kırca verdi.

Kaymakam Cengiz Nayman, turnuva ile birlikteliğin amaçlandığını belirterek, “Tüm katılımcılarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada amacımız sportif başarıdan daha çok birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek. Gençlerimize güzel bir örnek olmak istedik. İnşallah bunu en güzel şekilde de başardık.” dedi.