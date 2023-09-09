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        Samsun TKDK İl Koordinatörü Yusuf Özbey Asarcık'ı ziyaret etti

        Samsun Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Yusuf Özbey, Asarcık Yerel Eylem Grubu (ASYEG ) 2020-2023 Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) dönemi değerlendirme toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 09:04 Güncelleme: 09.09.2023 - 09:04
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        Samsun TKDK İl Koordinatörü Yusuf Özbey Asarcık'ı ziyaret etti
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        Kuruluşundan bugüne kadar ASYEG'in yaptığı faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıya, Özbey'in yanı sıra YKS alanında uzman Eyüp Elmas ve Orhan Kılıç ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

        ASYEG yönetiminin yanı sıra faaliyet alanında çalıştığı kamu kurumları temsilcileri, paydaş gruplar, dernek yönetimleri ve fayda sağlanan vatandaşların da katıldığı toplantıda Uzman Süleyman Gümeç’in sunumuyla yapılan faaliyetler değerlendirildi ve yapılacak olan yeni dönem projeler üzerine öneriler doğrultusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

        Toplantı sonrası Özbey, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ve Asarcık Kaymakam Vekili Cengiz Nayman’ı ziyaret etti.

        Kırsal Ekonominin Kalkındırılması İçin Faaliyetler Arasındaki Bağlantılar (LEADER) tedbirleri kapsamında önümüzdeki dönem kırsal kalkınma alanındaki ilçede yapılabilecek faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ziyaretler sona erdi.

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