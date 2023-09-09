Samsun'da CHP'nin kuruluşunun 100. yılı

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda CHP İlçe Başkanı İbrahim Yavuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yavuz, törende yaptığı konuşmada, 100. kuruluş yıldönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını dile getirerek, "Cumhuriyetimizi kuran, cumhuriyetimiz kadar köklü, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. Kuruluş yıldönümünü kutlamaktan gurur duyuyoruz. Bir milletin esaretten kurtuluşuna ve bir ülkenin baştan aşağı yeniden kuruluşuna öncülük etmiş bir partinin, mirası bir asra dayamış bu şerefli demokrasi mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

-Havza

Terme Mehmetçik Meydanı'nda CHP Terme İlçe Başkanı Şener Geçit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Geçit, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyeti kuran, cumhuriyet kadar köklü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıldönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bir milletin esaretten kurtuluşuna ve bir ülkenin baştan aşağı yeniden kuruluşuna öncülük etmiş bir partinin, mirası bir asra dayamış bu şerefli demokrasi mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünün zorluklarıyla büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin, yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır." diye konuştu.