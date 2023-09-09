Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktörü Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, sınırlı alanda 3 renk oyunun ardından son buldu.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Olivier Ntcham yer almadı.

Öte yandan Eroğlu, Samsunspor Akademi antrenörleri ile tesislerde toplantı gerçekleştirdi.

Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ın vizyonunun altyapıdan yetişen oyuncuların önce A takıma, sonra da Avrupa'ya gitmesi olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Bu kadar güzel tesisler hazırlanıyorsa, bize en güzel koşullar sunuluyorsa, bahanemiz yok. Vizyonumuz Avrupa'ya oyuncu taşımak ve bu anlamda en önemli görev sizlere düşüyor. A takıma yükselen her genç oyuncunun teknik-taktik, fiziksel ve zihinsel olarak hazır gelebilmesi için iş birliği içerisinde olacağız." dedi.