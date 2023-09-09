Cenaze namazında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze namazında çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 09.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:55
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirli Mahallesi Merkez Camisi'nde 6 Eylül Salı günü cenaze namazı sonrasında çıkan silahlı kavgada Ömür Kahraman'ın yaralanmasıyla ilgili O.K. ve N.C.E'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden O.K. jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen N.C.E. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.