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        Cenaze namazında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze namazında çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:55
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        Cenaze namazında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirli Mahallesi Merkez Camisi'nde 6 Eylül Salı günü cenaze namazı sonrasında çıkan silahlı kavgada Ömür Kahraman'ın yaralanmasıyla ilgili O.K. ve N.C.E'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerden O.K. jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen N.C.E. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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