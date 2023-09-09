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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 18:01 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:01
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Samsun'dan Ordu istikametine giden Aladdin P. idaresindeki 34 EL 8667 plakalı otomobil ile Muhammed Oruç A. yönetimindeki 50 ABR 267 plakalı otomobil Dörtyol mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle iki otomobil refüje çıkarken, 50 ABR 267 plakalı otomobil refüjde bulunan işaret levhalarını yıktı.

        Kaza yaralanan sürücüler ile araçlardaki Sude A, Tahir A, Yunus Emre U, Berke S. ve Yıldız P, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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