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        MHP Yakakent ilçe kongresi yapıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yakakent İlçe Başkanlığı 14. olağan kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 19:55 Güncelleme: 09.09.2023 - 19:55
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        MHP Yakakent ilçe kongresi yapıldı
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        Yakakent Sosyal Hizmetler Çözüm Merkezi salonunda gerçekleştirilen olağan kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

        Gündem maddelerinin yerine getirilmesinden sonra tek liste halinde yapılan seçimler sonucu Muhammet Altun, ilçe başkanlığına seçildi.

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