Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da sahte içkiden 2 kişinin ölmesine ilişkin 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sahte içkiden bir gün arayla 2 kişi hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:42 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da sahte içkiden 2 kişinin ölmesine ilişkin 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü'de 7-8 Eylül'de "metil alkol zehirlenmesi" neticesinde 2 kişinin öldüğü hatırlatıldı.

        Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçak alkol satışı ve imalatı yapılabileceği değerlendirilen 3 büfe ve 5 adreste yapılan aramalarda, 93 litre el yapımı içki, 20 litre etil alkol, 14 alkol kiti, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 49 fişek, 20 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiş ve dört 4 şüpheli yakalanmıştır."

        - Olay

        Vezirköprü'de alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir gün arayla Hüseyin T. ( 52) ve Ayhan E. (55) 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılmış, ilk müdahaleleri burada yapılan Hüseyin T, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayhan E. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

        Yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Hüseyin T, dün Vezirköprü'de toprağa verilmişti.

        Ölen Ayhan E'nin de otopsi işlemlerinin tamamlandığı ve bugün ilçede defnedileceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Çelik İzmir'de STK'larla buluştu
        Çelik İzmir'de STK'larla buluştu
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmur
        Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmur
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Abdullah Avcı gerçeği
        Abdullah Avcı gerçeği
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu
        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!

        Benzer Haberler

        Samsun'da metil alkolden 2 kişi öldü; 4 gözaltı
        Samsun'da metil alkolden 2 kişi öldü; 4 gözaltı
        MHP Yakakent ilçe kongresi yapıldı
        MHP Yakakent ilçe kongresi yapıldı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Cenaze namazında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
        Cenaze namazında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
        Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
        Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
        Samsun'da sahte içkiden bir gün arayla 2 kişi yaşamını yitirdi
        Samsun'da sahte içkiden bir gün arayla 2 kişi yaşamını yitirdi