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        MHP Alaçam İlçe Başkanlığına Muhammet Ergin seçildi

        MHP Alaçam İlçe Kongresinde, Muhammet Ergin İlçe Başkanı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:41
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        MHP Alaçam İlçe Başkanlığına Muhammet Ergin seçildi
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        Alaçam Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 11. Olağan Kongre'de, Divan Başkanlığı seçimi sonrasında faaliyet raporu okundu.

        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mesajı okunmasının ardından tek liste halinde gidilen seçimlerde avukat Muhammet Ergin İlçe Başkanı seçildi.

        Yönetim Kurulu ise Onur Yılmaz, Turgut Şahin, Semih Korkmaz, Hasan Asan, Niyazi Güvenç Dinç, Selçuk Bolat, Zafer Arslan, Ayhan Algan, Aziz Kaya, Kaya Asan, Murat Asan, Cavit Aras, Muzaffer Dinç ve Süleyman Gültepe'den oluştu.

        Bir önceki İlçe Başkanı Orhan Sancak'a Ergin tarafından, yaptığı çalışmalardan dolayı plaket takdim edildi. Kongreye, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar da katıldı.

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